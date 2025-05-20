CHP'den İBB'ye Yönelik Operasyonlara Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den İBB'ye Yönelik Operasyonlara Sert Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ve İBB'ye yönelik son operasyonlara sert eleştirilerde bulundu. Çiftci, adaletin sarayın siyasi hedeflerini takip ettiğini ve demokrasinin gasp edildiğini vurguladı.

20.05.2025 12:48  Güncelleme: 12:49
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(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Çağlayan Adliyesi hukuku değil, sarayın siyasi hedeflerini takip ediyor. Masumiyet karinesi yok sayılıyor, itirafçı üretme çabasıyla kamuoyu algısına girişiliyor, İBB çalışamaz hale gelsin diye tüm yöneticiler gözaltına alınıyor. Bu artık sadece bir yargı krizi değil; demokrasinin gaspıdır. Ne bizi ne de Ekrem İmamoğlu'nu itirafçı üretme mühendisliğiyle, delilsiz operasyonlarla susturabilirsiniz. Bu halk size boyun eğmez" dedi.

Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 62 gündür hapiste olduğunu hatırlatarak, bu sabah İBB'ye yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonlarına tepki gösterdi. Çiftci, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 19 Mart darbesiyle 2 aydan fazla bir süredir tutsak. Bugün yine sabah saatlerinde İBB'ye yönelik 3'üncü dalga operasyonu yapıldı. Aradan geçen sürede, saray güdümlü 'gazetecilerin' tıpkı gizli tanıklarda gördüğümüz gibi, 'duydum, söylendi, öyleymiş' gibi ifadelerle attıkları çamurdan başka ellerinde hiçbir şey yok. 12 yıl öncesini hatırlayalım. Ayakkabı kutularında para, 400 bin dolarlık saat, sıfırlama kayıtları. Bunların hepsi bir haftada ortaya çıktı.

"Devletin tüm gücünü elinde tutanlar, 62 günde tek bir somut delil bulamadı"

Bugün devletin tüm gücünü elinde tutanlar, 62 günde tek bir somut delil bulamadı. 12 yıl önce, ortaya saçılanlara rağmen yolsuzluk olmadığına inanmamızı bekleyenler, bugün tek bir somut delil yokken zorla itirafçı yaratma çabasına girip olmayan delillere inanmamızı bekliyor. Çağlayan Adliyesi hukuku değil, sarayın siyasi hedeflerini takip ediyor. Masumiyet karinesi yok sayılıyor, itirafçı üretme çabasıyla kamuoyu algısına girişiliyor, İBB çalışamaz hale gelsin diye tüm yöneticiler gözaltına alınıyor. Bu artık sadece bir yargı krizi değil; demokrasinin gaspıdır. Ne bizi ne de Ekrem İmamoğlu'nu itirafçı üretme mühendisliğiyle, delilsiz operasyonlarla susturabilirsiniz. Bu halk size boyun eğmez."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İBB'ye Yönelik Operasyonlara Sert Tepki - Son Dakika

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