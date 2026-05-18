CHP'li Özer'den, "Diploma Davası" Çıkışı: Hukuka Uygun Karar Verme İhtimali Olan Hakimler Görevden Alındı
CHP'li Özer'den, "Diploma Davası" Çıkışı: Hukuka Uygun Karar Verme İhtimali Olan Hakimler Görevden Alındı

18.05.2026 21:45  Güncelleme: 22:49
CHP YDK Başkanı Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada hakimlerin değiştirildiğini belirterek, 'Hukuka uygun karar verme ihtimali olan hakimler görevden alındı, yerlerine istenen kararı verecek yargı düzeni kuruldu' dedi.

CHP YDK Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada dosyaya bakan hakimlerin değiştirildiğini belirterek, "Hukuka uygun karar verme ihtimali olan hakimler görevden alındı, yerlerine istenen kararı verecek yargı düzeni kuruldu" ifadelerini kullandı.

CHP  İstanbul Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin dava hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali işleminin kaldırılmasına ilişkin davada, üniversiteden ek belge isteyerek hakkaniyetli yargılama yapmaya yönelen ilk derece mahkemesi heyeti kısa süre içinde dağıtılmıştı. Yerine oluşturulan yeni heyet davayı reddetmişti."

İstinaf aşamasında ise, doğal hakim ilkesi bir kez daha çiğnenerek dosyaya bakacak daire başkanının görev yeri değiştirildi. Bu değişiklikten yaklaşık 4 hafta sonra istinaf mahkemesi, İmamoğlu'nun itirazlarını reddederek yerel mahkemeyi haklı buldu.

Hukuka uygun karar verme ihtimali olan hakimler görevden alındı, yerlerine istenen kararı verecek yargı düzeni kuruldu. Yani davadaki heyetlerle birlikte, verilecek karar da önceden dizayn edildi.

Türkiye'de böylesine kapsamlı ve siyasi sonucu denli büyük bir dosyanın, bu kadar hızlı karara bağlandığı görülmemiştir. Bu telaşın tek bir nedeni var: Ekrem İmamoğlu karşısında kazanamayacaklarını biliyor ve korkuyorlar."

