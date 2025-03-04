CHP'den İstanbul İl Kongresi Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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CHP'den İstanbul İl Kongresi Soruşturmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Zeybek, bu durumun CHP'nin iktidar yürüyüşünü engelleme çabası olduğunu savunarak, erken seçim çağrısı yaptı.

04.03.2025 19:32  Güncelleme: 00:39
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu düzen raydan çıkmıştır! CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için şimdi de İstanbul Kongremizi hedefe koydular. Açıkça düşman hukuku uyguluyorlar. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e, belediyelerimize kadar uzanan baskılar, demokrasimizin geleceğini tehdit ediyor. İrademize sahip çıkacak, hukuk eliyle darbeye asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi yönetemeyen bu anlayışa karşı tek çözüm, seçimdir. Erken seçim! Hemen seçim!" tepkisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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