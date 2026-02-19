CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Ahmet Özer Görevine İade Edilmeli, Tüm Kayyumlar Geri Çekilmelidir. Ortak Raporun Gereği Budur" - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Ahmet Özer Görevine İade Edilmeli, Tüm Kayyumlar Geri Çekilmelidir. Ortak Raporun Gereği Budur"

19.02.2026 13:01  Güncelleme: 13:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevine iade edilmesi gerektiğini ve kayyum yönetimlerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen ortak rapor doğrultusunda tüm siyasi partilere sorumluluk çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen ortak rapora ilişkin, "Ahmet Özer görevine iade edilmelidir. Esenyurt halkı, seçtiği başkanına kavuşmalıdır. Eğer toplumsal barıştan söz edilecekse, tüm kayyumların geri çekilmesi yalnızca bizim görüşümüz değil; artık ortak rapora imza atan tüm siyasi partilerin sorumluluğundadır" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen ortak rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Komisyondaki partilerin bir raporda ortaklaşmasının önemli olduğunu belirten Gökçen, bu ortaklığa rağmen antidemokratik ve baskıcı uygulamaların devam ettiğini kaydetti.

Gökçen, Esenyurt ve Şişli başta olmak üzere birçok belediyenin, halen kayyum yönetimi altında olduğunu, "Kent uzlaşısı" suçlamasıyla aylardır hukuksuzca cezaevinde kalan siyasetçiler ve siyaset bilimcilerin, daha yeni tahliye edildiklerini, davaların sürdüğünü hatırlattı.

"Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli"

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yaşamı boyunca toplumsal barış için çalışan, çatışma çözümü alanında Meclis'e katkı sunan bir akademisyen olduğunu ancak terör örgütü üyeliğinden ceza aldığını aktaran Gökçe Gökçen, "Bir siyasetçi Batı'daki Kürtlerin temsili için çalışmakla suçlanabilir mi? Seçim stratejileri yargının konusu olabilir mi? Bir taziye telefonu, terör örgütü üyeliği için gerekçe görülebilir mi? Bir gün teşekkür için karşısında sıraya girilen akademisyen, siyasetçi olup seçim kazandığında terörist haline gelebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Özer'e ceza verildiği gün Esenyurt Belediyesi kayyumunun belediyede tatlı dağıttığını belirten Gökçen, şunları kaydetti:

"Bu hangi vicdana, hangi anlayışa, hangi ahlaka sığar? Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli, Ahmet Özer görevine iade edilmelidir. Esenyurt halkı, seçtiği başkanına kavuşmalıdır. Eğer toplumsal barıştan söz edilecekse, tüm kayyumların geri çekilmesi yalnızca bizim görüşümüz değil, artık ortak rapora imza atan tüm siyasi partilerin sorumluluğundadır."

