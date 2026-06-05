CHP'den Mevsimlik Tarım İşçilerine Dikkat Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Mevsimlik Tarım İşçilerine Dikkat Çağrısı

05.06.2026 01:31
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Mahmut Tanal, mevsimlik tarım işçilerinin zor yaşam koşullarını ve çocukların haklarını savundu.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Kesikköprü Mahallesi Maden Küme Evleri'nde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin koşullarına dikkat çekti. Tanal, "Hiçbir çocuk çadırda karanlıkta büyümeye mahkum edilemez" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'nın Bala ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Kesikköprü Mahallesi Maden Küme Evleri'nden seslenen Tanal, işçilerin barınma, elektrik, su, hijyen ve eğitim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Tanal, Türkiye'de mevsimlik tarım işçisi olmanın ağır yaşam koşullarına mahküm edilmek anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de mevsimlik tarım işçisi olmak; sıcakta kavrulmak, çamurda yaşamak, susuz kalmak, elektriksiz karanlıkta hayat sürmek, çocuklarını eğitimden mahrum bırakmak ve her gün hayata tutunma mücadelesi vermek demek değildir."

Mevsimlik tarım işçilerinin insani koşullarda yaşama hakkına dikkat çeken Tanal, çocukların ve kadınların yaşadığı mağduriyetlere de işaret etti.

Tanal, "Hiçbir çocuk çadırda karanlıkta büyümeye mahküm edilemez. Hiçbir kadın temel hijyen koşullarından yoksun bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahmut Tanal, Politika, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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