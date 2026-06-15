CHP'den Olağanüstü Kurultay Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Olağanüstü Kurultay Çağrısı

15.06.2026 18:36
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Çankaya'da toplanan CHP üyeleri, demokratik müdahaleye karşı olağanüstü kurultay talep etti.

(ANKARA) - Çankaya'nın 18 mahallesinden yaklaşık 60 CHP üyesi, düzenledikleri forumun ardından yayımladıkları sonuç bildirgesinde, partide yaşanan sürecin demokratik siyasete müdahale niteliği taşıdığını savunarak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

"Çankaya Mahalleler Forumu" adıyla bir araya gelen CHP üyeleri, ülkede ve partide yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek vardıkları ortak sonucu kamuoyuyla paylaştı."

Bildirgede, CHP'nin iradesine yönelik yargı eliyle gerçekleştirildiği öne sürülen müdahalenin demokratik siyasete ve halk egemenliğine karşı bir girişim olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Forum katılımcıları, yaşanan sürecin ancak örgütlü halk gücüyle aşılabileceğini belirterek, yerel düzeyde örgütlenmenin ve dayanışma ağlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in temsil ettiği siyasi çizgiye destek verildiği belirtilirken, güçlü liderliğin yanı sıra kolektif akıl ve kurumsal mekanizmaların önemine dikkat çekildi.

Parti içi demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğinin ifade edildiği bildirgede, üyelerin söz ve karar hakkının esas alınması çağrısında bulunuldu.

Mahalle forumları, çalışma grupları ve dayanışma ağlarının yaygınlaştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, demokratik siyasetin yeniden inşasının yerel örgütlenmelerden başlaması gerektiği kaydedildi.

Katılımcılar, toplumun değişim talebine karşılık verebilmek için demokratik muhalefetin açık ve somut bir yol haritası ortaya koyması gerektiğini savundu.

KURULTAYIN TOPLANMASI TALEBİ

Bildirgede, partide yaşandığı belirtilen meşruiyet krizinin çözümü için öncelikli talebin olağanüstü kurultayın toplanması olduğu ifade edilerek, bu doğrultuda tüm hukuki ve siyasi yolların işletilmesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, parti üzerindeki müdahalelerin kalıcı hale gelmesi durumunda demokratik muhalefetin yeni bir siyasi örgütlenme etrafında birleşmesinin kaçınılmaz olacağı öne sürüldü.

Forum katılımcıları, şu açıklamayı yaptı:

Bizler Çankaya Mahalleler Forumu katılımcıları olarak, halkın iradesine, demokratik siyasete ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi ilan ediyor; tüm mahallelerde benzer toplantıların yapılması için üyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Bugünün görevi umutsuzluğu büyütmek değil, örgütlü umudu kurmaktır. Çünkü tarih göstermiştir ki, milletin azmi ve kararlılığı her türlü vesayeti yenmeye muktedirdir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Olağanüstü Kurultay Çağrısı - Son Dakika

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