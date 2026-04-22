Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Gül Çiftci Binici: "Adalet Er ya da Geç Yerini Bulacak. Biz de Sonuna Kadar Yanında Olacağız" - Son Dakika
Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Gül Çiftci Binici: "Adalet Er ya da Geç Yerini Bulacak. Biz de Sonuna Kadar Yanında Olacağız"

22.04.2026 09:56  Güncelleme: 10:06
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, tutuklama kararının somut bir suç fiiline dayanmadığını vurgulayarak hukukun sınırlarının aşıldığını ifade etti. Adıgüzel'in yanındayız mesajı verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına ilişkin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çiftci Binici, şunları kaydetti:

"Onursal Adıgüzel'le yaklaşık 20 yıllık bir yol arkadaşlığımız var. Gençlik kollarından bu yana aynı mücadelelerin içinden geçtik, aynı değerlere inandık. Onu en iyi tanıyanlardan biri olarak söylüyorum ki atılan iftirayla Onursal'ın hayatı, duruşu ve kamu görevine yaklaşımı arasında hiçbir bağ yok. Kaçma şüphesi yok. Delil karartma ihtimali yok. Somut bir suç fiiline dayanan açık bir isnat yok. Buna rağmen verilen tutuklama kararı, hukukun sınırlarını aşan, siyasetin gölgesinde şekillenen bir müdahale olarak karşımızda duruyor. Bu sürecin her anına tanıklık eden biri olarak içim rahat. Gerçekler ortada, hakikat güçlü. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Biz de sonuna kadar yanında olacağız."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Gül Çiftci Binici: 'Adalet Er ya da Geç Yerini Bulacak. Biz de Sonuna Kadar Yanında Olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Gül Çiftci Binici: "Adalet Er ya da Geç Yerini Bulacak. Biz de Sonuna Kadar Yanında Olacağız" - Son Dakika
