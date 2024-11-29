Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel\'den ilk açıklama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bu sabah Marmara Cezaevi'nde tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmiş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirmişti.

Özel'in açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış; Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi "kamu görevlisine hakaret" ve "hedef gösterme" olarak belirtilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Özgür Özel soruşturmaya ilişkin ilk tepkiyi DEM Eş Genel Başkanları ile yaptığı görüşmenin ardından gösterdi. Kameraların karşısına geçen Özel, kendisine yöneltilen soruşturma sorusuna "Yalnızlık kötü şey. Bazen aynalarla konuşmaya başlarsınız. Akın Gürlek Akın Gürlek'i şu anda tebrik ediyor olabilir. Aynayla konuşmak sağlıklı bir durum olmadığındanAkın Gürlek'e şunu sorarlar" diyerek Gürlek'e yönelik sorular yöneltti. Özel'in sorduğu sorular şöyle:

"Sen mahkeme mahkeme gezip özel olarak seçilmiş siyaseten cezalandırılması gereken kişilere sırf sana talimat verildi diye 'adalet giyatoni olmak senin görevin mi? Yoyo gibi Ankara ile İstanbul arasında Saray'ın elverişli aparatı olarak gidip gelmek senin görevin mi? Yargı kısmı bitti siyasete geçti denip Erdoğan tarafından bakanlarımız siyasetten uzak kişiler bu boşluğu bakan yardımcıları kaldıracak bakan yardımcılığa geçtiğinde atama usullerine uygun olmayacak şekilde adalet katletmek senin görevin mi? Sabahın köründe bir evin mahremine gitmek senin görevin mi? Avukatsız aramalar yapmak senin görevin mi? Dosyada gizlilik varken iktidara dosya içeriklerini sızdırmak senin görevin mi? Milletvekillerine izin verilmesine bile müdahale etmeye çalışmak senin görevin mi? Öyle aynayla konuşan başsavcıdan bize de kendisine de faydası yok."

CHP'DEN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeybek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma, yargının mevcut iktidar tarafından suistimal edildiğinin büyük bir kanıtı, en güncel örneğidir. Yargı bağımsızlığını, siyasetin mahkemeler üzerindeki etkisini ve hukuk normlarının yok sayılmasını eleştirmek, bunların çok büyük problemler olduğunu telkin etmek ne zamandan beri 'hakaret' suçuna örnek oluşturur oldu?" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Zeybek ayrıca "Hiçbir yönüyle hukuki açıklamasını yapamadığınız Esenyurt demokrasi darbesi gibi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e açılan bu soruşturma da, Sayın Genel Başkanımızın ifadelerini doğrular niteliktedir. Bu kirli girişimler bizler için yok hükmündedir. 101 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına, Sayın Özgür Özel'e yönelik bu adımlar kimsenin haddine değildir. Genel Başkanımızın yanındayız" diye yazdı.