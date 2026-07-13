CHP'den PTT Çalışanlarına Destek - Son Dakika
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CHP'den PTT Çalışanlarına Destek

13.07.2026 15:22
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CHP'li Kılıç, AK Parti'nin PTT personelinin güvencesini zayıflatan teklifi reddetti.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti'nin verdiği yasa teklifinin, PTT'de İdari Hizmet Sözleşmesi kapsamında görev yapan personel bakımından güvencesizlik alanı yarattığını ifade ederek, "PTT emekçilerinin iş güvencesini zayıflatacak, mali ve sosyal haklarını tek taraflı idari kararlara bırakacak, sendikal haklarını etkisizleştirecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kılıç, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 22'nci maddesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

AKP'nin Meclis'e sunduğu teklifin 22'nci maddesinin PTT'de görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personel açısından ciddi riskler barındırdığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, PTT personelinin istihdam rejiminde var olduğu söylenen belirsizlikleri gidermek iddiasıyla getirilmiştir. Ancak teklifin mevcut hali, belirsizliği ortadan kaldırmak yerine çalışanların hakları bakımından yeni bir güvencesizlik alanı yaratmaktadır. PTT emekçileri bu ülkenin dört bir yanında, en ücra köyünden en kalabalık kent merkezine kadar kamu hizmeti sunmaktadır. Bu insanlar herhangi bir ayrıcalıkla değil; KPSS ile, emeğiyle, alın teriyle, sınav başarısıyla kamu hizmetine girmiştir. Şimdi bu çalışanların geleceğini yönetmeliklerle değiştirilebilecek belirsiz kurallara teslim etmek, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz."

"İŞ GÜVENCESİ İDARENİN TAKDİRİNE BIRAKILAMAZ"

Bir kamu emekçisinin iş güvencesinin idarenin takdirine bırakılamayacağını ifade eden Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir çalışanın sözleşmesinin hangi şartlarda sona ereceği, hangi disiplin hükümlerine tabi olacağı, savunma hakkını nasıl kullanacağı, hangi itiraz yollarına başvuracağı kanunda açıkça yazılmalıdır. Kamu hizmetini omuzlayan emekçilerin kaderi, yönetim kurulu kararlarına ve her an değiştirilebilecek yönetmeliklere terk edilemez. Bu düzenleme Anayasa'nın 2'nci maddesindeki hukuk devleti ve belirlilik ilkesi, 53'üncü maddesindeki toplu sözleşme hakkı ve 128'inci maddesindeki kamu görevlilerinin özlük haklarının kanunla düzenlenmesi zorunluluğu açısından ciddi sorunlar taşımaktadır."

"PTT ÇALIŞANLARI HUKUKİ GÜVENCE İSTİYOR"

PTT çalışanları devletten ayrıcalık istemiyor. Lütuf istemiyor. Keyfi uygulamalara karşı güvence istiyor. İstedikleri şey çok nettir; sözleşme fesih şartları, disiplin hükümleri, savunma hakkı ve itiraz yolları doğrudan kanun metninde açıkça düzenlenmelidir. İHS'li personelin mali, sosyal ve özlük hakları tek taraflı idari kararlarla belirlenmemelidir. Yetkili sendikanın toplu sözleşme ve müzakere hakkı korunmalıdır. Çalışanların sendikal haklarını etkisizleştirecek hiçbir düzenlemeye izin verilmemelidir.

"ÖZLÜK HAKLARI KANUNLA GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

PTT yalnızca bir kurum değildir, vatandaşın devlete temas ettiği en yaygın kamu hizmeti ağlarından biridir. Emeklisinden öğrencisine, köydeki yurttaştan şehir merkezindeki esnafa kadar milyonlarca insanın günlük yaşamında PTT çalışanlarının emeği vardır. Böylesine yaygın bir kamu hizmetini yürüten personelin çalışma rejimi de keyfi biçimde düzenlenemez. Kamu hizmeti piyasa mantığıyla, kamu emekçisinin geleceği de yönetmeliklerle şekillendirilemez. Eğer amaç gerçekten hukuki boşlukları gidermekse yapılması gereken bellidir; çalışanın iş güvencesi, mali hakları, sosyal hakları, sendikal hakları ve özlük hakları kanunla açıkça güvence altına alınmalıdır.

Komisyon ve genel kurul sürecinde bu düzenlemenin takipçisi olacağız. PTT emekçilerinin iş güvencesini zayıflatacak, mali ve sosyal haklarını tek taraflı idari kararlara bırakacak, sendikal haklarını etkisizleştirecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz. PTT emekçileri sahipsiz değildir. KPSS ile kamu hizmetine giren, yıllardır bu ülkenin her köşesinde görev yapan PTT çalışanları güvencesizliğe mahkum edilemez. Kamu hizmetini omuzlayan çalışanların hakları yönetmeliklere değil, kanuna emanet edilmelidir."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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