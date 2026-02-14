CHP'den Sağlık Yönetmeliğine Tepki

(ANKARA) - CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği Yönetmeliği'ne tepki göstererek, "Sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçin" dedi.

CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği Yönetmeliği'ne tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerine erişimle ilgili büyük sorunlar varken, hastalar devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde randevu bulamazken, Sağlık Bakanlığı yurt dışından gelecek hastalar için yeni bir düzenleme yapıyor. Sayın Bakan, sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçin."