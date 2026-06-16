CHP'den Sosyal Medya Etik İlkeleri - Son Dakika
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CHP'den Sosyal Medya Etik İlkeleri

16.06.2026 16:58
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CHP, sosyal medya kullanımında yalan ve dezenformasyona karşı sıfır tolerans ilkesini benimsiyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, partisinin sosyal medya kullanımına ilişkin etik ilkelerini açıkladı. Demir, "Sosyal medyadaki temel retoriğimiz; kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı değil; yapıcı, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir dil üzerine inşa edilecektir" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, partisinin sosyal medya kullanımına ilişkin etik ilkelerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan ilkelerde doğruluk, şeffaflık, dijital etik ve yapıcı iletişim vurgulanırken, dezenformasyon içeren paylaşımlar ile organize troll faaliyetlerine karşı sıfır tolerans uygulanacağı belirtildi.

Halkı yanıltıcı, kaynağı doğrulanmamış, manipülatif veya dezenformasyon içeren hiçbir içeriğin paylaşılmayacağının belirtildiği ilkelerde, "Olası bir maddi hata durumunda, paylaşım gizlenmeden veya silinip geçiştirilmeden, hatanın doğrusu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Saldırgan ve troll yapıların" reddedildiği, bu tür yöntemlere başvuran hesaplarla CHP'nin ilişiğinin kesileceğinin belirtildiği açıklamada, "Siyasi rakiplerimiz de dahil olmak üzere, bireylerin özel hayatlarına, kişilik haklarına ve insani değerlerine yönelik hiçbir saldırıya sosyal medya mecralarımızda yer verilmeyecektir" ifadesine yer verildi."

Sosyal medya diline ilişkin ilkelere de yer verilen açıklamada, "Sosyal medyadaki temel retoriğimiz; kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı değil; yapıcı, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir dil üzerine inşa edilecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Sosyal Medya Etik İlkeleri - Son Dakika

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