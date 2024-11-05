CHP'den Tutuklu Belediye Başkanı İçin Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Tutuklu Belediye Başkanı İçin Destek

CHP\'den Tutuklu Belediye Başkanı İçin Destek

CHP'li Özgür Karabat, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in arkasındayız dedi.

05.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Kuvvetli hiçbir ciddi dayanağı olmadan tutuklanan belediye başkanımızın arkasındayız." dedi.

Karabat, CHP İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye meclis üyeleri ile kayyum atanan Esenyurt Belediyesine geldi.

Özgür Karabat, burada yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediyesini ziyaret etmek istediklerini, ancak polis tarafından engellendiklerini söyledi.

Belediye meclis üyelerinin denetleme görevlerini yapmak üzere kimliklerini ibraz ederek belediyeye gitmek istediğini belirten Karabat, "Ancak polis bariyerlerini aşamadık. Sormak istiyoruz, kimi kimden korumak istiyorsunuz? Seçilmiş belediye meclis üyelerimizin kanuni haklarını engelleyerek mi Esenyurt'ta kayyumu korumak istiyorsunuz?" diye konuştu.

Karabat, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in, hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını savunarak, "Kuvvetli hiçbir ciddi dayanağı olmadan tutuklanan belediye başkanımızın arkasındayız ve şunu söylemek isteriz ki; kayyum gidecek Ahmet Özer gelecek." ifadesini kullandı.

CHP'li Karabat, ilçede her iki kişiden birinin oyunu alan Özer'in hukuksuz şekilde tutuklandığını ileri sürerek, "Gücünü milletten alanların yenilmeyeceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye meclis organlarının anayasayla tarif edildiğini hatırlatan Karabat, "Dolayısıyla anayasada tarif edilmiş organların görevinin yapılmasını engellemek anayasal bir suçtur ve gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Kayyum kendisi aynı zamanda anayasada da tartışmalı olan anayasaya aykırı olan bir kanun hükmünde kararnameyle atanmıştır." görüşünü paylaştı.

Karabat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle Sayın Ahmet Özer tarafından yapılan aşevini ziyaret edeceğiz. Daha sonra muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz ve yine daha sonra da gazilerimizin derneğini ziyaret edeceğiz ve onlara şimdi size sabah giden arkadaşlarımız geldiler cezaevinden. Buradan 'Silivri'ye, Silivri'deki Ahmet Özer'e ve demokrasi tutuklularına, diğer demokrasi tutuklularına selam olsun' diyorum."

Kaynak: AA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Yönetim, Özgür Karabat, Ahmet Özer, istanbul, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Kayyum, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Tutuklu Belediye Başkanı İçin Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Tutuklu Belediye Başkanı İçin Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.