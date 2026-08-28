CHP\'den Üniversitelilere Destek Çağrısı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, üniversite öğrencilerinin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekerek "Merkezi yönetim bütçesinden eğitime ve yükseköğretime ayrılan pay artırılmalıdır. KYK yurt kapasiteleri acilen yükseltilmeli, burs ve kredi tutarları güncel enflasyon oranları ve reel yaşam maliyetleri gözetilerek insanca yaşanabilecek seviyelere çekilmelidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, üniversite öğrencilerinin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türeli şunları kaydetti:

"Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte üniversitelerin kapıları yeniden açılırken, milyonlarca gencimiz ne yazık ki bir kez daha ağır ekonomik sorunlarla ve derinleşen bir geçim kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Örgün öğretimde 4 milyondan fazla öğrenci eğitim görmesine rağmen, devlet yurtlarının toplam kapasitesinin yalnızca 996 bin civarında kalması büyük bir barınma sorunu yaratmaktadır. Yetersiz yurt kapasitesi nedeniyle açıkta kalan gençlerimiz, fahiş kira bedelleri ve yüksek özel yurt ücretleri karşısında çaresiz bırakılmakta, en temel hakları olan barınma hakkından fiilen mahrum edilmektedir.

"EKONOMİK AÇMAZ MEZUNİYET SONRASINDA DA KATLANARAK DEVAM EDİYOR"

Barınma krizinin yanı sıra temel yaşam maliyetleri de öğrenciler için karşılanamaz bir boyuta ulaşmıştır. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lisans öğrenci kredisinin 2026 yılı itibarıyla aylık 4 bin TL seviyesinde belirtlenmesi son derece yetersiz bir miktar olup, hızla artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında tamamen erimiştir. Bu miktar, öğrencilerin sadece barınma masraflarını değil, dengeli ve sağlıklı gıdaya erişim, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sosyal ihtiyaçlar gibi en zaruri harcamalarını dahi karşılamaktan oldukça uzaktır. Yetersiz burslar ve yüksek enflasyon sebebiyle giderek büyüyen öğrenci yoksulluğu, gençleri en temel gereksinimlerini karşılayabilmek adına güvencesiz ve ağır koşullarda çalışmak zorunda bırakmaktadır. Dersliklerde, kütüphanelerde ve laboratuvarlarda zaman geçirmesi gereken öğrencilerin çalışmak zorunda kalması, fırsat eşitliğini zedelemekte ve Anayasal bir hak olan eğitim hakkından eşit yararlanma imkanını ortadan kaldırmaktadır.

Üniversite yıllarında başlayan bu ekonomik açmaz, mezuniyet sonrasında da katlanarak devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ne eğitimde ne istihdamda olan her 3 gençten 1'i üniversite mezunudur. Bu veri, gençlerin üniversiteyi bitirdikten sonra da işsizlik ve yoksulluk döngüsünden kurtulamadığını açıkça ortaya koymaktadır.

"EĞİTİME VE YÜKSEKÖĞRETİME AYRILAN PAY ARTTIRILMALIDIR"

Diğer taraftan ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen, veteriner, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, arkeolog, sanat tarihçisi, sağlık teknikeri gibi birçok farklı meslek grubundan mezun olanlar, hayata tutunabilmek için kendi uzmanlık alanlarıyla hiçbir ilgisi bulunmayan güvencesiz işlerde çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Anayasamızın eğitim hakkı ve sosyal devlet ilkeleri gereğince hiçbir genç barınma, beslenme ya da geçim sıkıntısı nedeniyle eğitiminden koparılmamalı, geleceksizliğe terk edilmemelidir. Ne var ki AKP iktidarının uyguladığı politikalar, sosyal devletin bu asli yükümlülüklerini yerine getirmekten bütünüyle uzaktır.

Bu yakıcı sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması amacıyla CHP Grubu olarak çağrımız açıktır: Merkezi yönetim bütçesinden eğitime ve yükseköğretime ayrılan pay artırılmalıdır. KYK yurt kapasiteleri acilen yükseltilmeli, burs ve kredi tutarları güncel enflasyon oranları ve reel yaşam maliyetleri gözetilerek insanca yaşanabilecek seviyelere çekilmelidir. Üniversite yemekhanelerinde tüm öğrencilere günde en az bir öğün ücretsiz ve nitelikli yemek imkanı sağlanmalıdır. Gençlerin nitelikli ve güvenceli istihdama erişimini güvence altına alacak, eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmelerini sağlayacak somut istihdam politikaları hayata geçirilmeli ve genç işsizliğiyle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Yıllardır atanmayı bekleyen ve diplomaları değersizleştirilen tüm meslek gruplarına yönelik kalıcı, adil ve planlı kadro çözümleri uygulanmalıdır. CHP olarak, gençlerimizin eğitim hakkını tüm ekonomik ve sosyal boyutlarıyla güvence altına alan politikaların kararlılıkla takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz."