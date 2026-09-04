CHP Dış Politika Kurulu: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı\'nda taraf olmaktan kaçınmalı

(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu, Rusya-Ukrayna Savaşı sona yaklaşırken Türkiye'nin "İstekliler Koalisyonu" aracılığıyla çatışmalara taraf olmaktan kaçınması gerektiğini bildirdi.

CHP Dış Politika Kurulu, dünya ve bölge gündemindeki gelişmelere ilişkin güncel değerlendirme raporunu yazılı olarak açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde; manda ve himayeyi tereddütsüz reddeden, tam bağımsız yeni bir devletin temellerini atan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirerek partimizi kuran ve partimizin yolunu halen aydınlatan Sivas Kongresi Heyetini ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politika Kurulu olarak selamlıyoruz.

Düşük yoğunlukta seyreden üçüncü dünya paylaşım savaşının sıcak çatışmalı bir sürece evrilmekte olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda, yeni ittifaklar kurulmakta, çok kutupluluğun doğurduğu belirsizlik ve istikrarsızlık derinleşmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ulusal çıkarları bağlamında, özellikle İstekliler Koalisyonu üzerinden yürütülen ittifak politikalarını gözden geçirmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Rusya-Ukrayna Savaşı sona yaklaşırken İstekliler Koalisyonu marifetiyle çatışmalara taraf olunmasından ısrarla kaçınılmalıdır.

Mekke savunma anlaşması niyet beyanıyla ilgili son gelişmeler değerlendirildiğinde, Bangladeş'in ve Suriye'nin katılım yönündeki niyetleri, bölgedeki barış ve istikrarın sahiplenilmesi ve söz konusu iradelerin bölgenin tamamına yayılması anlamında memnuniyetle karşılanacaktır."