CHP Eğitim Maratonu\'nda Eğitim Sorunlarına Dikkat Çekti

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(ANKARA) - CHP'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Eğitim Maratonu'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Eğitim, Türkiye'nin temel sorunu. Bugüne kadar eğitimi yapboz tahtasına dönüştürmüş 22 yıllık bir iktidar var" dedi.

CHP'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Anıt Park'ta halka açık düzenlediği, 24 saat sürecek Eğitim Maratonu başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı Eğitim Maratonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"Eğitim, Türkiye'nin temel sorunu. Kendilerinin yaratmış oldukları büyük ekonomik bunalım ile birlikte geleceğe dair en büyük eş sorun da eğitim olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla birlikte çalıştığımız öğretim üyelerimizle, sendika temsilcilerimizle, akademisyenlerimizle ne yapalım diye düşünürken, 24 saatlik bir eğitim maratonu yapmaya karar verdik. 24 saat boyunca burada olacağız, çalışacağız.

"Milli Eğitim Bakanı çok sıkışmış durumda"

Sayın Milli Eğitim Bakanı çok sıkışmış durumda çünkü gerçekten bugüne kadar eğitimi yapboz tahtasına dönüştürmüş 22 yıllık bir iktidar var. Şu anda Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olan Bakan, daha 1 yıl öncesinde Bakandı ve okul öncesi çocuklarımıza yemek vermişti. Bu Bakan, ilk iş olarak o çocukların yemeğini ellerinden aldı. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkıp dedi ki 'mülakatı kaldırıyoruz'. 12 Mayıs 2023'te Mahmut Özer, bu soru üzerine artık 'mülakat yapılmayacak' dedi. Bu Bakan, şimdi mülakatı getirdi. Dolayısıyla hiçbir yönü olmayan, Milli Eğitim stratejisi olamyan, öğretmen yetiştirme politikası olmayan Bakanlık, 2 yıldır tamamen yepyeni bir hatta doğru gitmeye çalışıyor.

Sayın Bakan, çok sıkışmış olduğu için gerek Öğretmenlik Mesleği Kanunu gerek müfredatla ilgili konularda 1940-1930'ları referans veriyor. Biz de her açıklamamızda eğitim bilimleri perspektifinden Bakan'ın yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Danıştay'a iki başvurumuz oldu; birisi mülakatların durdurulması için, bir diğeri de geçen hafta yine 20 civarında 20 milletvekilimizle yaptığımız açıklamayla Danıştay'da 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin durdurulması için açtığımız dava var.

"Üniversitelerde yeterli öğretim üyesi yok, nitelikli eğitim yok, akademik özgürlükler yok"

AK Parti'nin bu ülkeye verdiği en büyük zararlardan biri; nitelikli eğitimin ancak satın alınabilir hale gelmiş olmasıdır. Eğitim, bir ülkenin uzun vaadeli yapabileceği en büyük yatırım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çocuklar geleceğimizdir, onları en iyi şekilde yetiştirmek bizim görevimizdir' demiştir. Türkiye'de 207 üniversite var. Neredeyse her yere üniversite açıldı. Fakat üniversiteler apartman üniversitesi. Yeterli öğretim üyesi yok, nitelikli eğitim yok, öğrencilerin sorununu duyan yok ve akademik özgürlükler yok."