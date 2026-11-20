(ANKARA) - CHP Ekonomi Politika Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Tüm dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın da temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Meksika'da uygulanan 'Enflasyon ve Hayat Pahalılığıyla Mücadele Paketi' benzeri bir programın Türkiye'de hızla hayata geçirilmesini öneriyoruz" denildi.

CHP Ekonomi Politika Kurulu, bugün yaptığı toplantısının ardından ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Açıklamada, Türkiye'de yakın tarihin en ağır hayat pahalılığı krizinin yaşandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eylül 2021'de akıl dışı ekonomi politikalarının tetiklediği enflasyon şoku, Türkiye'de yapışkan bir hayat pahalılığı sorununa yol açmıştır. 2023 yılı ortasında 'rasyonelleşme' vurgusuyla uygulamaya konan politikalar da soruna çare olamamıştır. Bu süreçte başta gıda, barınma, eğitim, sağlık ve ulaşım olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları dayanılmaz seviyelere ulaşmıştır. Bu zorunlu ihtiyaçların özellikle dar ve sabit gelirli ailelerin bütçelerinde büyük yer tuttuğu dikkate alındığında, hayat pahalılığı krizinin en ağır yükünü sayıları 17 milyonu aşan emekli, dul, yetim ve malül vatandaşlarımızla toplumun diğer kırılgan kesimlerinin taşıdığı açıktır.

Bu nedenle emekli, dul, yetim ve malül aylıklarında -açlık sınırının üstünde- hakkaniyetli bir artış yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, tüm dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın da temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Meksika'da uygulanan 'Enflasyon ve Hayat Pahalılığıyla Mücadele Paketi' benzeri bir programın Türkiye'de hızla hayata geçirilmesini öneriyoruz. Bu kapsamda, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlardan oluşan bir ürün sepeti belirlenmesini; ardından hükümet, üreticiler ve perakendeciler arasında yapılacak gönüllü fiyat anlaşmaları yoluyla söz konusu ürünlerin tüketicilere uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayacak bir mekanizmanın ivedilikle oluşturulmasını gerekli görüyoruz."

KONUT HAKKI YASASI ÖNERİSİ

Barınmanın piyasanın insafına bırakılamayacak temel bir sosyal hak olduğunun belirtildiği açıklamada, "Anayasa'mızın 57. maddesiyle güvence altına alınan bu hak, devlete önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu hakkın korunması, yalnızca konut üretiminin artırılmasını değil, vatandaşlarımızın en rahat şekilde konuta erişimlerinin sağlanmasını da gerektirmektedir. Eylül 2021 sonrasında izlenen ekonomi politikalarının olumsuz sonuçlarından biri de barınma maliyetlerinin olağanüstü artması olmuştur. Son yıllarda dar ve orta gelirli ailelerin insanca yaşayabilecekleri bir konuta erişimi imkansızlaşmıştır. Bu doğrultuda, bazı AB ülkelerinde uygulanmakta olan 'Konut Hakkı Yasası' benzeri kapsamlı bir düzenlemenin ülkemizde de hayata geçirilmesini öneriyoruz. Kira ve temel konut giderlerinin aile gelirleri üzerinde aşırı yük oluşturduğu bölgelerde özel düzenlemelere gidilmesi; boş tutulan konutların piyasaya kazandırılması ve özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için kamu eliyle uygun fiyatlı kiralık sosyal konut arzının artırılması zaruridir" ifadelerine yer verildi.