Eski CHP'li Atılgan'dan Parti İçi Skandallara Sert Eleştiri

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, partide son dönemde artan skandallara ilişkin açıklamalarda bulundu. Atılgan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile belediye başkanlarının yasak aşk ve taciz skandallarını eleştirerek, partinin bu konularda net tavır almadığını belirtti. Özellikle Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında çalışanıyla yakalanmasına rağmen partiden atılmamasını eleştiren Atılgan, 'Birçok partiliyi hemen atan Özgür Özel, Yalım'ı atamadı' dedi ve Yalım'ın istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Atılgan, partideki kadın mağduriyetlerine de değinerek, CHP'li kadın vekillerin ve kadın kollarının bu konularda açıklama yapamamasından utanç duyduğunu ifade etti. Partide tacizler gündemdeyken genç kızların ve kadınların CHP'ye gelmekten çekinebileceğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin yolsuzluk iddialarını 'siyasi' olarak nitelendirmesini eleştirerek, onlarca iddianın hepsinin siyasi olamayacağını ve bunun mantık dışı olduğunu belirtti. Parti lideri Özgür Özel'in bu konularda harekete geçmemesini ve ara seçimlere odaklanmasını eleştirerek, içerideki sorunları düzenlemesi gerektiğini vurguladı.