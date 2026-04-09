Eski CHP'li Atılgan'dan Parti İçi Skandallara Sert Eleştiri

09.04.2026 10:21
Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, partideki yolsuzluk ve taciz skandallarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Uşak Belediye Başkanı'nın rüşvet ve yasak aşk iddialarını eleştirerek, parti yönetiminin bu konulardaki sessizliğini eleştirdi.

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, partide son dönemde artan skandallara ilişkin açıklamalarda bulundu. Atılgan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile belediye başkanlarının yasak aşk ve taciz skandallarını eleştirerek, partinin bu konularda net tavır almadığını belirtti. Özellikle Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında çalışanıyla yakalanmasına rağmen partiden atılmamasını eleştiren Atılgan, 'Birçok partiliyi hemen atan Özgür Özel, Yalım'ı atamadı' dedi ve Yalım'ın istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Atılgan, partideki kadın mağduriyetlerine de değinerek, CHP'li kadın vekillerin ve kadın kollarının bu konularda açıklama yapamamasından utanç duyduğunu ifade etti. Partide tacizler gündemdeyken genç kızların ve kadınların CHP'ye gelmekten çekinebileceğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin yolsuzluk iddialarını 'siyasi' olarak nitelendirmesini eleştirerek, onlarca iddianın hepsinin siyasi olamayacağını ve bunun mantık dışı olduğunu belirtti. Parti lideri Özgür Özel'in bu konularda harekete geçmemesini ve ara seçimlere odaklanmasını eleştirerek, içerideki sorunları düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
