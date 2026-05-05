CHP, Esnafı Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP'nin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında, CHP Dışişleri Politika Kurulu Başkanı Ömer Kaya Türkmen ve beraberindeki partililer Çankaya'da Zafer Çarşısı ve İncesu pazarını ziyaret etti. Türkmen, "Pazardaki durum Türkiye'nin özeti. Durum zor ve bütün bu zorluğun sebebi de bu ülkenin kötü idare ediliyor olmasından kaynaklanıyor. Amacımız, bu yönetimi değiştirmek" dedi. İşlerin düşük olmasından yakınan bir pazar esnafı, "Benim merak ettiğim şu, bu enflasyon neye göre hesaplanıyor?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla CHP örgütü 81 ilde bugün itibarıyla sokağa indi. CHP Dışişleri Politika Kurulu Başkanı Ömer Kaya Türkmen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta ve parti üyeleri, Çankaya'da Zafer Çarşısı'nı ve İncesu pazarını ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerine Zafer Çarşısı'ndan başlayan Türkmen, iktidarın ülkeyi kötü yönettiğini belirterek, "Bugün itibarıyla artık sahaya indik, bugünden seçimi kazanana kadar sahadayız. Bütün amacımız bu memleketi yaşamakta olduğu kabustan kurtarmaktır" diyerek yurttaşları bir sonraki seçimlerde CHP'yi desteklemeye çağırdı.

Oyuncakçı: "Bizim sektör en son sırada. Çünkü önce boğaz"

Zafer Çarşısı'nda bir oyuncakçı dükkanına giren CHP'liler, dükkan sahibinin sorunlarını dinledi. Esnaf, "Bizim sektör en son sırada, sayfanın en son sırasına girdi haklı olarak. Çünkü önce boğaz" dedi.

Bir kitapçı esnafıyla sohbet eden Ömer Kaya Türkmen, dükkanda ders kitaplarının satıldığını görünce, "İşleriniz nasıl, ders kitabı var, işler düşmez ama" diye konuştu. Esnaf ise "Maalesef öyle değil, korsan baskı alyorlar" diyerek dert yandı.

Türkmen ve beraberindeki heyet, Zafer Çarşısı'ndan sonra İncesu Mahallesi'nde pazarı ziyaret ederek, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları dinledi.

"Köprüleri, fabrikaları her şeyi sattılar"

Bir pazar esnafı, "Ev kirası 20-25 bin lira, bu vatandaş nasıl geçinecek? Bu insanlar hiçbir şey yemeyecek mi? Aldığı maaş kirasına yetmiyor. 50 senedir CHP tek başına iktidar olmamış, hep koalisyonlarla gelmiş. Sen 30 senedir yönetiyorsun, ülkenin haline bak, ülke diye bir şey kalmadı. Köprüleri, fabrikaları her şeyi sattılar" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

"Ezilenlerin birleşmesi lazım"

Bir başka esnaf, "Bizim, ezilenlerin birleşmesi lazım. Bunun Alevisi, Kürdü, Sünnisi yok. Bir ezilen taraf var, bir de ezen taraf var" dedi.

İşlerin düşük olmasından yakınan başka bir pazarcı, "Benim merak ettiğim şu, bu enflasyon neye göre hesaplanıyor? Pazardaki ıspanağa göre mi, marketteki ete göre mi hesaplanıyor, yoksa nalburda satılmayan yulara göre mi hesaplanıyor? O konuyu merak ediyorum. İnsanlar eskiden pazardan elleri dolu dolu giderlerdi, şimdi bir tezagahtan bir ürünü bile almaya çekiniyor. Bakın şöyle pazara, kendiniz görün, Çankaya da Mamak da aynı Keçiören de aynı" dedi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Türkmen, CHP'nin her zaman sokakta olduğunu ancak bugün başlattıkları kampanya ile seçim gününe kadar sokakta olacaklarını belirterek, "Bugün günde pazara geldik. Pazardaki durum Türkiye'nin özeti. İnsanların ceplerindeki para az, ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Tane ile alıyorlar, gerekli olan şeyi alamıyorlar. Durum zor ve bütün bu zorluğun sebebi de bu ülkenin kötü idare ediliyor olmasından kaynaklanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak amacımız bu yönetimi değiştirmek ve Türkiye'yi hak ettiği bir yönetime kavuşturmak. Türkiye bugünkü durumu hak etmiyor. Aslında zengin bir ülkeyiz, insan kaynaklarımız da zengin, yetişmiş iş gücümüz var. Her bakımdan kendimizi kolaylıkla idare edecek durumdayız. Ama kötü yönetimler Türkiye'yi maalesef bu hale getirdi. Bunu düzeltmek için yola çıktık" ifadelerini kullandı.