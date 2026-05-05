CHP, esnafın sorunlarını dinledi

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 ilde örgütlerin sahaya inmesi talimatını vermesinin ardından Haşimiye Çarşısı'nda esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 ilde örgütlerin sahaya inmesi talimatı üzerine, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı, saha çalışmaları kapsamında Haşimiye Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.
CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretlerde esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştıklarını kaydetti.
Karadağ, paylaşımında, "Alın teriyle ayakta duran esnafımızın emeğinin karşılığını bulduğu, yüzünün güldüğü bir ekonomik düzen için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
