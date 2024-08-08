CHP Gaziantep\'te Fıstık Mitingi Düzenleyecek

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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP, "Fındık Mitingi"nin ardından Gaziantep'te "Fıstık Mitingi" düzenleyecek. Mitingin 24 Ağustos Cumartesi günü yapılması bekleniyor.

CHP'nin tematik mitingleri devam ediyor. Öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek için "Eğitim Mitingi", emeklilerin sorunlarına dikkat çekmek için "Emekli Mitingi", Rize'de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için "Çay Mitingi", hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ- Hayrabolu'da "Buğday Mitingi", Gebze'de "Geçinemiyoruz" sloganıyla düzenlenen "Emek Mitingi" ve fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek için Ordu'da "Fındık Mitingi" düzenleyen CHP'nin sıradaki mitingi Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için Gaziantep'te "Fıstık Mitingi"ne katılacak.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Özel miting öncesi Diyarbakır, Batman ve Mardin'i ziyaret edecek.