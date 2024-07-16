CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındık taban fiyatı enflasyon hesabıyla 180 TL olmalıdır

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 TL, enflasyon hesabıyla da 180 TL olmalıdır. Her yıl olduğu gibi üreticinin yine aynı oyunla karşı karşıya kaldığı görülecek. Sezon biterken fiyatlar birdenbire aşağıya çekilir ki, yeni sezonun fiyatını düşük başlatılabilsin. Yine fiyatlar aşağı çekildi. AKP iktidarında izlenen yanlış ve yanlı tarım politikaları nedeniyle, dünyada en fazlasının ve en lezzetlisinin ülkemizde üretildiği fındık ve onu alın teriyle üreten çiftçimiz işini bilmeyen politikacıların ve yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılmış durumda" dedi.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fındık üreticilerinin artan maliyetleri ve iktidarın tarım politikalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Fındık taban fiyatının en az 160 TL olması gerektiğini belirten Adem, şunları kaydetti:

"Üreticimizin emeği gerçek değerini bulmalıdır"

"Genel Başkanımız bugün grup toplantısında üstüne basa basa belirtti. Fındıkta en önemli unsurlardan birisi maliyettir. Bir kilogram fındığın maliyetinin 117,46 TL olduğunu biliyoruz. Buna göre üreticilerimiz de adil bir fiyat beklemektedir. Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117,46 TL'lik maliyetin üzerine refah payı eklenerek, en az taban fiyatın 160 TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Özellikle fındık üreticisi artan maliyetler karşısında zarar ediyor. Bu nedenle fiyat açıklanırken fındık girdi maliyetleri göz önünde bulundurulmalı. Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 TL, enflasyon hesabıyla da 180 TL olmalıdır. Her yıl olduğu gibi üreticinin yine aynı oyunla karşı karşıya kaldığı görülecek. Sezon biterken fiyatlar birdenbire aşağıya çekilir ki, yeni sezonun fiyatını düşük başlatılabilsin. Yine fiyatlar aşağı çekildi. AKP iktidarında izlenen yanlış ve yanlı tarım politikaları nedeniyle, dünyada en fazlasının ve en lezzetlisinin ülkemizde üretildiği fındık ve onu alın teriyle üreten çiftçimiz işini bilmeyen politikacıların ve yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılmış durumda.

Üreticimizin alın teri ve emeği her yıl bu oyunlarla gasp ediliyor. Fındık üreticisi, artan maliyetler ve düşük fiyatlarla başa çıkamıyor. AKP iktidarının üreticiye yönelik bu körlüğü, hem çiftçimize hem de ekonomimize büyük zarar veriyor. Bu sefer de iktidar üreticiyi görmezden gelecekse, telafisi mümkün olmayan bir noktaya gidilecektir.

Fındık üreticisinin hak ettiği değeri alabilmesi için hükümeti acilen gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Üreticimizin emeğini ve alın terini korumak, ülkemizin tarım politikasını doğru yönetmekle mümkündür. Bu konuda kararlıyız ve fındık üreticisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticiyi görmezden gelmek, ülkemizi ve tarım sektörümüzü telafisi mümkün olmayan bir noktaya sürükleyecektir. Artık bu oyunlara son verilmeli ve üreticimizin emeği gerçek değerini bulmalıdır."