CHP'den Sendikaya Destek Eylemi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin, 0,01 puanla baraj altında bırakılarak toplu sözleşme haklarının engellendiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemine destek verdi. Taşcıer, "CHP iktidarında kanunsuz, talimatla, Saray'dan aldıkları emirle, bulundukları görevi kötüye kullanan bütün bürokratlar bağımsız yargı önünde hesap verecektir" dedi.

Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin, 0,01 puanla baraj altında bırakılarak toplu sözleşme haklarının engellendiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, eylemin 14'üncü gününde işçilere destek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Sendika üyeleri "Sözleşme Hakkımızı İstiyoruz" sloganları attı. Oturma eylemine ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Oturma eyleminin 14. günündeyiz ama 24 Temmuz'dan bu güne yaklaşık iki aydır bu mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

"Bu işlemin tümüyle yanlış ve hatalı olduğu ortaya çıkmıştır"

"Bu idari işlemde idare hata yapmıştır. Yanlış yapmıştır. Yanlış, kendi kayıtlarıyla ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Önünde bulunduğumuz bu bakanlık, diğer bakanlıklara benzemez. Türkiye'de hükümet adına çeşitli alanlarda faaliyet yürüten bütün bakanlıklardan farklıdır Çalışma Bakanlığı. Çünkü çalışmaya hayatında taraflar vardır. Çalışma Bakanlığı'nın asıl görevi, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmektir. İşçilerin sendika haklarını güvence altına almaktır. Böyle bir sorumluluk taşıyan Çalışma Bakanlığı, bugün sağlık işçileri açısından tam da bunun tersini yapmakta ve sosyal hizmet işçilerinin iradesini yok sayan bir sürecin altına imza atmaktadır. Bu işlemin tümüyle yanlış ve hatalı olduğu ortaya çıkmıştır."

"Bakanlık mahkemeye bilgi ve belge vermekten imtina ediyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzeltme yapmaktan imtina ettiğini kaydeden Çerkezoğlu, Ankara 4. İş Mahkemesi'ne dava açtıklarını hatırlattı ve "Bakanlık mahkemeye bilgi ve belge vermekten imtina ediyor. Bakanlık dalga geçer gibi 24 Temmuz'daki Resmi Gazete'yi belge olarak gönderiyor. Bu, on bin sağlık işçisinin toplu sözleşme hakkının ihlalidir. Anayasa Mahkemesi'ne de başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

"Tıpkı 12 Eylül darbe dönemlerinde olduğu gibi bir kez daha yaşıyoruz"

Oturma eylemine destek veren Gamze Taşcıer de yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir AK Parti klasiği ile karşı karşıyayız. Hukukun tanınmadığı, adeta antidemokratik yöntemlerle bütün kazanılmış hakların geriye götürülmeye çalışıldığı dönemlerden bir tanesini, tıpkı 12 Eylül darbe dönemlerinde olduğu gibi bir kez daha yaşıyoruz. Nasıl ki 12 Eylül darbeci zihniyeti, sendikal örgütlenmenin, bir arada mücadele etmenin, bu ülkeye nasıl dönüştüğünü sağlamak için çabaladıysa, 12 Eylül darbeci zihniyetin artığı olan AK Parti iktidarı da bu mücadelenin, örgütlenmenin kendine engel olduğu düşüncesiyle adeta yargıyı sopa olarak kullandığı gibi, emekçiden yana cezalandırma yapan bir anlayışa sahip."

"CHP iktidarında hesap verecekler"

"Biz CHP olarak emekçilerimizin mücadelesinde onların omuz başındayız" diyen Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 0,99 barajına taktıkları Dev Sağlık-İş tesadüfen seçilmedi. Toplumsal muhalefetin bu kadar yükseldiği bir dönemde aslında bir anlamda DİSK üzerinden sendikal örgütlenme mücadelesi veren toplumun bütün kesimlerine parmak sallayan bir anlayışın vücut bulması. Bizden DİSK'in üye kaybettiğine inanmamızı beklemesinler. Nasıl TÜİK için emekçinin sofrasına giren her bir ekmeği masa üzerinde kalem oyunlarıyla çalan istatistik rakamları belirliyorsa, bugün de sendikal örgütlenmenin önüne geçmek için masa başında hukuksuz ve kuralsız rakamları karşımıza getiren bir bürokrasi ve bakanlık var. Bir çağrıyı da ben bürokratlara yapayım. Hukuksuz, manipüle edilmiş, görevinizi kötüye kullanmanıza sebep olan hiçbir belgeye imza atmayın. CHP iktidarında kanunsuz, talimatla, Saray'dan aldıkları emirle, bulundukları görevi kötüye kullanan bütün bürokratlar bağımsız yargı önünde hesap verecektir. Biz CHP olarak emekçilerimizin mücadelesinde onların omuz başındayız."