CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz\'ü Ziyaret Etti

ÖZGE ALTUNSU ÖZKAN
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Adalet Bakanı'na buradan çağrı yapıyorum: Artık mahkemeler üzerinde kurduğunuz bu vesayet anlayışından vazgeçiniz." açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Zeybek, şunları söyledi:
"DELİLLERİN KARARTILMIŞ OLMASIYLA İLGİLİ HÜKÜM ASLA HUKUKA UYGUN DEĞİL"
"Bir an önce makamına geçip söz verdiği hizmetleri yerine getirmek konusunda gayretinin ve isteğinin daha da arttığını belirtmek istiyorum. 28 Kasım tarihinde görevinden ayrılmış ve o günden sonra kurumla ilişiği kesilmiş olan bir eski yönetim kurulu başkanının Kepez Belediyesi'ne bağlı olmayan ANET isimli şirket tarafından işletilen bir teleferikte delilleri karartma ve değişik konularla ilgili sürece müdahale etme gibi bir hakkının ve hukukunun olmadığını belirtmek istiyorum. Mahkemenin vermiş olduğu delillerin karartılmış olmasıyla ilgili hüküm asla hukuka uygun değildir. Yine mahkemenin kaçma şüphesini gerekçe göstermesi de Kepez gibi Antalya'nın en büyük ilçesinde seçilmiş bir belediye başkanına karşı gösterilmiş gayriciddi yaklaşımdır.
"ÇOK SAYIDA İDDİANIN ÇÜRÜTÜLDÜĞÜ DELİLLER ORTAYA KONACAK"
Kendisiyle yaptığımız görüşmede bazı konularla ilgili bilgileri de aldım. Yarın avukatlar eliyle Asliye Ceza Mahkemesi gerekli itirazlar delilleriyle birlikte yapılacak. Çok sayıda iddianın çürütüldüğü deliller ortaya konacaktır. Bunlardan bir tanesi, tutuklanmaya gerekçe gösterilen iddianamede var olan 7 yıllık görev süresi içinde bakım ve onarım yapılmadığı biçimindeki bir yalan belgelerle çürütülmüştür. İlgili teleferiğe her hafta düzenli olarak bakım yapılmakta ve her yıl Şubat ayında da uzun bir bakıma alındığı belgelerle belirtilmiş ve mahkeme dosyasına konulacaktır.
"MAHKEMELERI BASKI ALTINA ALMAYIN"
Adalet tecelli edene kadar bu mücadeleyi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Adalet Bakanı'na buradan çağrı yapıyorum: Artık mahkemeler üzerinde kurduğunuz bu vesayet anlayışından vazgeçiniz. Her yerde yediğiniz tokat, adalet üzerinden muhalefet belediyelerini, siyasi partileri dizayn edemeyeceğinizi size göstermiştir. Adaletin hukuk kuralları içinde, yasaların öngördüğü biçimde gerçekleşmesiyle ilgili mahkemeleri baskı altına almayın. Belirli mahkemelere talimat vermeyiniz. Mesut Başkan'ımızla ilgili yürütülen bu tutuklama süreci antidemokratiktir ve itirazımızın bir an önce dikkate alınarak Mesut Kocagöz Başkan'ımızın Kepez halkıyla buluşmasını bekliyoruz."
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