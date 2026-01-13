CHP'li Gökçen: "Soytekin'in İfadeleri Gerçeğe Aykırıysa Mehmet Pehlivan Neden Hala Tutuklu?"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı açıklamada, iddianamede yer alan bazı bölümlerin avukatlık mesleğini hedef aldığını belirterek, yürütülen sürecin siyasi bir yargılama olduğunu savundu. Gökçen, "İtirafçı Adem Soytekin'in ifadeleri gerçeğe aykırıysa Mehmet Pehlivan neden hala tutuklu" ifadesini kullandı.

CHP'li Gökçen, avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde kırmızıyla yazılmış bir bölüm bulunduğuna dikkat çeken Gökçen, "İddianamedeki kırmızılı bölüm, başsavcılık eliyle avukatlık mesleğine açılan savaşın resmidir" ifadelerini kullandı.

İddianamenin ilgili kısmında avukat Mehmet Pehlivan'ın, "müvekkili lehine en iyi savunmayı yapmak, lehe olan delillerin toplanmasına yardım etmek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak" gibi fiiller nedeniyle sorumlu tutulduğunu belirten Gökçen, bu durumun savunma hakkına açık bir müdahale olduğunu kaydetti.

Adem Soytekin'in itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldığını, beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandığını hatırlatan Gökçen, Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasının tamamen Soytekin'in ifadelerine dayandığını belirterek "Soytekin'in ifadeleri gerçeğe aykırıysa Mehmet Pehlivan neden hala tutuklu" diye sordu.

Gökçen, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Adem Soytekin'in tutukluluk incelemesini alışılmışın dışında bir yöntemle yaptığını belirterek, "Bu davada yargılanan diğer tüm sanıklar açısından CMK madde 108 gerekçe gösterilerek tutukluluk incelemesi dosya üzerinden yapılmıştı. Soytekin'e ayrıcalık tanınarak cezaevinden adliyeye götürülmesi, yürütülecek yargılamaya dair işaret veriyor. Duruşma öncesi yapılmak istenenlere dair işaret veriyor" dedi.

"Mahkemenin işi sanık seçerek davayı yönlendirmek midir" diye soran Gökçen, iddialara ilişkin daha önce kamuoyuna yansıyan birçok unsurun iddianamede yer almadığını vurguladı.

"'Rüşvetin ses kaydı dosyaya sunulacak demişlerdi', iddianamede bulunmuyor"

Gökçen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"560 milyar iddiası yalan çıktı, iddianamede bulunmuyor. Bavullarda para iddiası yalan çıktı, iddianamede bulunmuyor. Kasalarda para iddiasının televizyonda kullanılan stok görüntüden dolayı ortaya atıldığı anlaşıldı, iddianamede bulunmuyor. Parkelerin altında 2 milyon dolar iddiası yalan çıktı, iddianamede bulunmuyor. 'Rüşvetin ses kaydı dosyaya sunulacak demişlerdi', iddianamede bulunmuyor. Gazeteciye, gence, itiraz eden yurttaşa layık görülen dezenformasyon sansür kanunu, nasıl oluyorsa hiç bu konularda işlemiyor. İddianamede Cumhuriyet Halk Partisi var, kurultayımız var, sloganlar var, 'Cumhurbaşkanı adayı olmak' var, ama suç yok, delil yok. Bu yüzden gizli tanıkların, iftiracıların ifadeleri üzerine inşa edilmiş bir kurguyla, itibar suikastları üzerinden, siyasi bir yargılama sürdürülüyor. Unutulmasın: Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu bu iftiralarla hapsedenlerin kulaklarını, imzasıyla 'adayımı yanımda istiyorum' diyen 25.1 milyon yurttaşımız çınlatıyor. Yoksulluğa, haksızlığa, yoksunluğa mecbur bırakılan milyonlar, derhal adayına kavuşmayı bekliyor."