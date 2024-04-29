CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Tahir Elçi Davası'nda beraat istemine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Tahir Elçi Davası'nda beraat istemine tepki gösterdi

Geniş Video İzle

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tahir Elçi Davası'nda sanık üç polis hakkında beraat istemesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen tepki gösterdi. Gökçen, olayın aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

29.04.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tahir Elçi Davası'nda sanık üç polis hakkında beraat istemesine tepki gösterdi. Gökçen, "Bu olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve tüm sorumluların açığa çıkması, bu sorumluların hepsinin yargı önünde hesap vermesi gerekir" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te katledilmesine ilişkin açılan davada, sanık üç polis memuru hakkındaki mütalaasında beraat yönünde görüş bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, savcının beraat istemesine tepki gösterdi. Sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Gökçen, şunları söyledi:

"TAHİR ELÇİ İÇİN ADALET'  DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Diyarbakır Baro Başkanı, insan hakları savunucusu avukat Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde hepimizin gözünün önünde, kameraların önünde katledildi. Aradan geçen 8 yılı aşkın bir süreye rağmen bu cinayet halen aydınlatılmadı. İddianame yetersiz bir şekilde düzenlendi, deliller yetersiz bir şekilde toplandı. Talep edilen bütün tanıklar dinlenmedi. Bugüne geldiğimizde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bütün sanıkların beraatine karar verilmesi yönünde bir mütaalada bulundu. Bu durum uzun yıllardır devam eden cezasızlık politikasının Tahir Elçi davası için de sürdürdüldüğünü gösteriyor. Bizler tekrarlıyoruz. Bu olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve tüm sorumluların açığa çıkması, bu sorumluların hepsinin yargı önünde hesap vermesi gerekir. Kamuoyu merak ediyor. Kameraların, herkesin gözünün önünde işlenen bir cinayetten, suikasatten bahsediyoruz. 'Tahir Elçi için adalet'  demeye devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Tahir Elçi Davası\'nda beraat istemine tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçe Gökçen, Diyarbakır, Tahir Elçi, Gökçen, Yargı, Gökçe, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Tahir Elçi Davası'nda beraat istemine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’i kahramanı olarak nitelendirdi Bülent Arınç, Özgür Özel'i kahramanı olarak nitelendirdi
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:26:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Tahir Elçi Davası'nda beraat istemine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement