CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, YSK'nın Hatay seçimleriyle ilgili kararını eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Hatay seçimleriyle ilgili CHP'nin yaptığı bütün itirazları reddetmesine, "YSK, Hatay'da sandık iradesini hiçe saymıştır. Hatay'da verilen mazbata bizim için dün meşru değildi, bugün de meşru değil" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, YSK'nın CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde, geçersiz oyların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi yönünde yaptıkları bütün itirazları reddetmesine tepki gösterdi. Çiftci X sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Yüksek Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerine dair yaptığımız itirazları reddetti. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu ve YSK, Hatay'da sandık iradesini hiçe saymıştır. Hatay'da verilen mazbata bizim için dün meşru değildi, bugün de meşru değil."