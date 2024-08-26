CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Tüketim malı ithalatı artıyor, üretmeyen bir ülke haline geliyoruz - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Tüketim malı ithalatı artıyor, üretmeyen bir ülke haline geliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin dışa bağımlı bir ülke haline gelebileceğine dikkat çekerek, tüketim malı ithalatının arttığını ve üretimin azaldığını belirtti.

26.08.2024 12:28
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerine ilişkin, "Bu yılın ilk 7 ayında tüketim malı ithalatı yüzde 15,7 artarak 30,4 milyar dolar oldu. Hammadde ve ara malı ithalatı da aynı dönemde yüzde 13,8 azaldı ve 138,4 milyar dolara geriledi. Tüketim malı ithalatımız sadece 7 ayda 2022'nin seviyesine geldi. Böyle giderse yıl sonu tüketim malı ithalatımız 50 milyar doları aşacak. Üretmeyen, hazır ürün alan bir ülke haline geliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. İthalatın giderek arttığını belirten Karabat, Türkiye'nin dışa bağımlı bir ülke haline gelebileceğine dikkati çekti.

Karabat, şunları kaydetti:

"Fabrikalarımız kapanıyor, hükümet ithalatı teşvik ediyor. AKP'nin sözde 'rasyonel politikalar' ile ülke ekonomisinin altına nasıl dinamit döşediğini verilerle anlatalım. Ülkeyi nasıl ithalat cenneti haline getiriyorlar, belgeleri ile gösterelim. Sanayimiz için oldukça elzem olan hammadde ve ara malı ithalatı hızla gerilerken, tüketim malı ithalatı artıyor. Bu yılın ilk 7 ayında tüketim malı ithalatı yüzde 15,7 artarak 30,4 milyar dolar oldu. Hammadde ve ara malı ithalatı da aynı dönemde yüzde 13,8 azaldı ve 138,4 milyar dolara geriledi. Tüketim malı ithalatımız sadece 7 ayda 2022'nin seviyesine geldi. Böyle giderse yıl sonu tüketim malı ithalatımız 50 milyar doları aşacak. Üretmeyen, hazır ürün alan bir ülke haline geliyoruz. Sanayicimiz nefes alamaz hale geldi. Her gün yeni bir iflas ve konkordato haberi geliyor. Fabrikaları batırarak, insanımızı işsiz bırakarak enflasyonla mücadele ediliyor.

Türkiye'nin milli serveti çalışan iş gücümüzden ve fabrikalarımızdan oluşuyor. Ama AKP'nin para politikaları Türkiye'nin milli servetini eritiyor, ithalat lobilerini ise besliyor. Türkiye'nin bir arada yaşama kültürünü kutuplaşma siyaseti ile yok eden AKP, şimdi de sanayi ve üretim kültürünü yok ediyor. Asıl beka meselemiz budur. Türkiye'de bulunmayan hammadde haricindeki ara malının üretileceği bir sanayi sistemi geliştirmek zorundayız. Böylece hem katma değerli üretim ve ihracatımız, hem de istihdamımız artar. Biz CHP olarak üretim ve istihdamı koruyan planlarımızla hazırız. Türkiye'yi ithalat lobilerine asla teslim etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde kalkınma politikalarımızı uygulayacağız."

Kaynak: ANKA

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