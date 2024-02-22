CHP Genel Başkan Yardımcısı: Sağlıkta yeni düzenlemeler yasası ilaç şirketlerini önceledi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, TBMM'de kabul edilen sağlıkta yeni düzenlemeler içeren yasanın, halkın sağlığını değil ilaç şirketlerinin menfaatlerini öncelediğini savundu.

Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, partisinin tüm itirazlarına rağmen dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını hatırlattı.

Yasa teklifinin, meslek örgütleri ve muhalefetle paylaşılmadan ve öneriler dikkate alınmadan hazırlandığını ileri süren Şahbaz, şunları kaydetti:

"Tüm itirazlarımıza rağmen kabul edilen bu yasa, halkın sağlığını değil ilaç şirketlerinin menfaatlerini önceleyen, sağlık emekçileri ve hekimleri baskı altına alarak köleleştirme yasasıdır. Bu yasa, iş barışını ortadan kaldıran, sağlık personelinin emeği sonucu hak ettiği ücretin lütuf gibi sunularak hukuk dışı, keyfi ağır yaptırımlar içeren bir ceza yasasıdır."

Düzenlemede birçok eksikliğin yanı sıra Anayasa'ya aykırı hükümler de bulunduğunu öne süren Şahbaz, yasanın bu haliyle "AKP'nin hukuk dışı yönetim anlayışının dışa vurumu" olduğunu savundu.