CHP'li Uzgel, Türkiye'nin BRICS Üyeliği Hakkında Sorular Sordu - Son Dakika
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CHP'li Uzgel, Türkiye'nin BRICS Üyeliği Hakkında Sorular Sordu

CHP\'li Uzgel, Türkiye\'nin BRICS Üyeliği Hakkında Sorular Sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Türkiye'nin BRICS üyeliği için başvurduğuna dair medyada çıkan haberleri sorguladı. Hakan Fidan'a yönelttiği sorularda, haberin doğruluğu durumunda resmi bir açıklamanın neden yapılmadığını ve kamuoyunun bu süreçle ilgili neden bilgilendirilmediğini dile getirdi.

02.09.2024 17:12
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmi olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır" diye sordu.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Türkiye'nin BRICS üyeliğine başvurduğuna ilişkin haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. Konuyu dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a soran Uzgel'in açıklaması şöyle:

"Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmi olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır? Haber doğruysa bu başvurudan ne elde edileceği ilgili kurum, kuruluşlar, kamuoyu tarafından yeterince tartışılmış mıdır? Hükümetin bu stratejik adımla ilgili şeffaf bir duruş sergilemesi ve kamuoyuna zamanında bilgi vermesi gerekmiyor mu?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Uzgel, Türkiye'nin BRICS Üyeliği Hakkında Sorular Sordu - Son Dakika

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