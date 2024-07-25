CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin müze gemiye dönüştürülmesini ve sergilenmesini önerdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin müze gemiye dönüştürülmesini ve sergilenmesini önerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında müze gemiye dönüştürülerek Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergilenmesi gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu ayrıca, Savarona Gemisi'nin de müze gemi olarak kullanılmasının uygun olacağını ifade etti.

25.07.2024 10:44
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Kahraman Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi müze gemiye dönüştürülmeli ve Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergilenmelidir." ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı olduğunu hatırlattı.

Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisinin, Kıbrıs kahramanı deniz piyadeleri ve Leventlerle bütünleşmiş bir simge olduğunu belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gemiler, şanlı tarihleri boyunca ülkelerine hizmet eden ve şehit düşenlerin anısına dikilen birer anıt gibidir. Müze gemiler aynı zamanda haysiyetin, ahlakın, görev bilincinin ve cesaretin tüm denizciler için ortak payda olduğu manevi duyguları da gemiler hizmet dışına ayrılsa da canlı tutmaktadır. Ülkemizde de hizmet dışına ayrıldıktan sonra müze gemiye dönüştürülmüş gemiler bulunmaktadır. Ancak müze gemilerimize baktığımızda deniz harp tarihimize adını altın harflerle yazdıran gemilerimizi maalesef görememekteyiz. Geçtiğimiz günlerde 50. yılını kutladığımız Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve geçmiş dönemde müze yapılmasına yönelik çalışmalara başlanan ancak bir müddet sonra bu çalışmalar bilinmeyen bir nedenle durdurulan, kahraman Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi müze gemiye dönüştürülmeli ve Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergilenmelidir. Ertuğrul Gemisi, Kıbrıs kahramanı deniz piyadelerimizle, Leventlerimizle bütünleşmiştir. Bundan büyük bir hatıra olamaz."

Yankı Bağcıoğlu, ayrıca Savarona Gemisi'nin de yaşı, idame zorlukları ve Atatürk ile özdeşleşmesi dikkate alındığında, müze gemi olarak kullanılmasının uygun olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin müze gemiye dönüştürülmesini ve sergilenmesini önerdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin müze gemiye dönüştürülmesini ve sergilenmesini önerdi - Son Dakika
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