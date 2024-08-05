CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Gazileri Ziyaret Etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazi askerleri ziyaret etti. Gazilerin ortez ve protezlerine yönelik raporun sadece Ankara'daki Rehabilitasyon Merkezi'nde verilmesinin mağduriyet yarattığını belirten Bağcıoğlu, "Bu probleme çözüm olarak; değişik bölgelerde belirlenecek uygun illerde eğitim ve araştırma hastanelerinde rapor vermeye yetkili birimler ile protez üretecek merkezlerin teşkil edilmesi öne çıkmaktadır" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları söyledi.

"Gazilerimizin dile getirdikleri öncelikli ve önemli sorun; ortez ve protezlere yönelik raporun sadece Ankara'daki Rehabilitasyon Merkezi'nde verilmesi ve protezlerin sadece bu merkezde üretilmesi olarak öne çıktı.

Bu maksatla; gazilerimizin bulundukları illerden Ankara'ya gelmeleri hem kendileri adına çok yorucu ve çok masraflı bir süreç olarak gerçekleşiyor.Aynı zamanda birer engelli olan ve post travmatik stres bozukluğu tedavisi gören gazilerin daha fazla mağdur edilmektedir.

Bu probleme çözüm olarak; değişik bölgelerde belirlenecek uygun illerde eğitim ve araştırma hastanelerinde rapor vermeye yetkili birimler ile protez üretecek merkezlerin teşkil edilmesi öne çıkmaktadır."