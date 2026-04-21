CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'dan Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'e Ziyaret

(AYDIN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Efeler Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret etti.

Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Milli Savunma Politikaları Paneli"dolayısıyla Aydın'a gelen CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Buluşmada Başkan Yetişkin, Efeler'de gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalarla ilgili Bağcıoğlu'na bilgi verdi, süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yetişkin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonumuzda düzenlenecek Milli Savunma Politikaları Paneli için kentimize gelen Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yankı Bağcıoğlu ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.