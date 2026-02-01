CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da… CHP'li Zeybek: "Bu Ülke, Bu Ceberut İktidardan Kurtulana Kadar Çalışmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da… CHP'li Zeybek: "Bu Ülke, Bu Ceberut İktidardan Kurtulana Kadar Çalışmaya Devam Edeceğiz"

01.02.2026 14:33  Güncelleme: 17:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çorum'da düzenlenen 86. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde, partinin sorunlar karşısında sürekli halkla birlikte olacağını belirtti. Zeybek, erken seçim talebi ile Türkiye genelinde aralıksız mitingler yapacaklarını ifade etti.

(ÇORUM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Nerede bir sorun var orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olduğunu herkes görecek. Bu milletin önüne sandık gelip, bu ülke bu ceberut iktidardan kurtulana kadar sokakta, meydanda, alanda Türkiye'nin her yerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı Çorum'da yapılıyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'nin bütün coğrafyalarında çok ciddi yağışlar var, yağmurlar var ama bugün Çorum'da mitingimiz var. Hava müsaade etti. Allah yardımcımız oldu. Bugün güneşli bir gün. Sonrasında tekrar yağış gelecek. Bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mecitözü'nde yapmış olduğu kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Devasa bir yatırım. Mecitözü gibi nüfusu 13-14 bin olan bir şehir için oldukça büyük ölçekte bir kültür merkezin hizmete açtık. Bundan dolayı da Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz Çorum halkı adına."

"'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerimiz aralıksız devam edecek"

Çorum'da 86. mitingi yaparak milletle buluştuklarını hatırlatan Zeybek, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi 19  Mart'tan itibaren bizim açımızdan seçim startı verildi. ve o günden sandık milletin önüne gelene kadar aralıksız, durmaksızın Türkiye'nin bütün coğrafyalarında, bütün illerinde mitinglerimizi yapmış olacağız. Bu hafta deprem bölgesinde olacağız. Pazartesi'den Cuma'ya kadar Adana, Mersin'den başlayıp Malatya'da biten bir güzergahımız olacak. Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye… Tüm illeri Sayın Genel Başkanımızla birlikte dolaşmış olacağız. Yani nerede bir sorun var orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olduğunu herkes görecek. Bu milletin önüne sandık gelip, bu ülke bu ceberut iktidardan kurtulana kadar sokakta, meydanda, alanda Türkiye'nin her yerinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gökan Zeybek, Türkiye, Güncel, Çorum, Son Dakika

