CHP'li Zeybek'ten Giresun Belediye Başkanı Köse'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Zeybek'ten Giresun Belediye Başkanı Köse'ye Ziyaret

26.02.2026 13:35  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret ederek yerel yönetim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, kentin gelişimine katkı sağlayacak hizmet anlayışının önemi vurgulandı.

(GİRESUN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Giresun'a gelen CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette; CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ile parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Yerel yönetim çalışmaları değerlendirildi

Ziyarette Giresun'da yürütülen çalışmalar ve yerel yönetim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine dikkat çekilerek, kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Köse, çalışmalar ve planlamalar ile ilgili bir sunum yaparken; Zeybek de Giresun Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek, başarılı çalışmaların devamını diledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Gökan Zeybek, Fuat Köse, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Zeybek'ten Giresun Belediye Başkanı Köse'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Zeybek'ten Giresun Belediye Başkanı Köse'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.