CHP'li Zeybek'ten Giresun Belediye Başkanı Köse'ye Ziyaret

(GİRESUN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Giresun'a gelen CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette; CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ile parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Yerel yönetim çalışmaları değerlendirildi

Ziyarette Giresun'da yürütülen çalışmalar ve yerel yönetim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine dikkat çekilerek, kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Köse, çalışmalar ve planlamalar ile ilgili bir sunum yaparken; Zeybek de Giresun Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek, başarılı çalışmaların devamını diledi.