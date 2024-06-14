CHP Genel Başkanı Özel: "2002 Yılında En Düşük Emekli Maaşı ile 2 Kurbanlık Alırken Şimdi Yarım Kurbanlık Alıyorsun"

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(TEKİRDAĞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek, kurban satıcılarının sorunlarını dinledi. Bir kurban satıcısı "Ben 45 sene oldu kurbancıyım. Böyle bir kötü zaman görmedim" demesi, üzerine Özel, "2002 yılında en düşük emekli maaşı iki tane koç alıyormuş, şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira, var mı o fiyata burada hayvan? Yok. Bir tane bile hayvan alamıyor. Eskiden 2 tane koç alıyormuş 40 bin liraya şimdi 10 bin liraya denk geliyor, yani 4 kat azalmış. Eskiden 2 kurbanlık alırken şimdi yarım kurbanlık alıyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek, kurban satıcıların sorunlarını dinledi.

Kurban pazarında 110 hayvanla geldiğini ve şu ana kadar 30 koyun satabildiğini belirten kurban satıcısı, geçen yıl 100 hayvanla geldiğini elinde 10 tane hayvan kaldığını piyasaların çok durgun olduğunu belirtti. Özel ise kurban satıcısına "Bir arife kaldı bir de bayram kaldı" şeklinde cevap verdi. Vatandaşlardan biri Özel'e, "Buğday fiyatları ne olacak?" diye sordu. Özel bu soruya, "Buğday için miting yaptık Hayrabolu'da. 9 lira 25 kuruştan buğday alıyor adamlar, olmaz. Mazot yüzde 110 artmış, gübre bu yıl yüzde 35 artmış, geçen yıl çok artmıştı. Bütün ortalama yüzde 65-70 artmış, yüzde 10 verdiler buğdaya olacak iş değil" diye cevapladı. Vatandaş ise "çiftçi batar böyle giderse" şeklinde Özel'e cevap verdi.

"Şimdi yarım kurbanlık alıyorsun"

Kurban satıcıları ile sohbete devam eden Özel'e bir kurban satıcısı "Ben 45 sene oldu kurbancıyım. Böyle bir kötü zaman görmedim. Keçiler var, koç da var şu an bende, keçiler şu an milletin alacağı gibi 13 - 14 bin lira. Koçlar var 15 bin liradan 20 bin liraya kadar. Ama vatandaşın alım gücü de kısa gibime geliyor" dedi.

Özel ise kurban satıcısına "En düşük emekli maaşı, 2002 yılında en düşük emekli maaşı iki tane koç alıyormuş, şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira var mı o fiyata burada hayvan? Yok. Bir tane bile hayvan alamıyor. Eskiden 2 tane koç alıyormuş 40 bin liraya, şimdi 10 bin liraya denk geliyor, yani 4 kat azalmış. Eskiden 2 kurbanlık alırken şimdi yarım kurbanlık alıyorsun" diye konuştu.

"İki emekli bir kurban alamıyor"

"Geçen seni 250 bin liraydı bir çuval yem, bu sene 500 bin lira. Buğday geçen sene 8 bin liraydı bu sene 9 bin lira. Geçen sene bayrama 15 gün vardı, emekli maaşlarını, ikramiye de aldık. Bu sene bayram bitti, seçimde bitti, bu sene 3 bin lira bayram parası aldık, maaş yok" diye sitem eden kurban satıcısı vatandaşa Özel, "emekli maaşı 10 bin lira ya, 10 yıl önce en düşük emekli maaşı iki kurban alıyormuş, şimdi iki emekli bir kurban alamıyor" şeklinde cevap verdi. Kurban pazarında satıcılardan biri "Bir kilo yem 650 TL olursa bu iş böyle olur. Bir balya yonca 150 tl. Buğdaya verilen fiyat belli yemi sattıkları fiyat belli" diye sitem etti.

Özel, kurban pazarından ayrıldıktan sonra CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Özel, daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nalları'ı da makamında ziyaret etti. Bölgedeki çiftçilerin dertlerini dinlediği için teşekkür eden Nallar, "Bereketinizle geldiniz yağmurla. Çiftçimizin yağmura da ihtiyacı vardı. Çok güzel bir miting oldu. 58'inci uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimiz dün başladı. 3 gün boyunca ünlü sanatçılarımızla birlikte festivalimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Geçen seçimlerde çok küçük farkla talihsiz burayı kaybettik ama" diyen Özel, şunları söyledi:

" AK Parti'den MHP'den devir alınan belediyelerde büyük borçlar var"

"Tarihi konakta sizi ziyaret etmek çok önemli. Geçtiğimiz 5 yıl Süleymanpaşa, Tekirdağ'da da Cumhuriyet Halk Partisi için hem de Tekirdağ'a CHP için, içimizde acıydı. Bu belediye büyükşehir kanunundan sonra ilk kurulduğunda belediye başkanlığını sevgili Ekrem Eşkinat yapıyordu. Geçen seçimlerde çok küçük farkla talihsiz burayı kaybettik ama böyle bir Cumhuriyet kentinde, Süleymanpaşa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir belediye. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler eğer CHP'den devir alındıysa çok ciddi sorunları yok. Birazcık ekonomik sıkıntılar, her yerde olduğu gibi krizin getirdiği sorunlar var.

Ama AK Parti'den MHP'den devir alınan belediyelerde büyük borçlar var. Bu konuda sizin zorluklarınızı biliyoruz. Belediyelerin borçlarının uygun bir şekilde yapılandırılmasıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. Ama ilk geldiğimde, ilk görüştüğümüzde çizdiğiniz tablo ile bugünkü arasında çok ümit var, değişiklikler var bunu görebiliyoruz. Biz hızla borçların yönetilebildiğini, borçları mazeret etmeden hizmet üretilebildiğini, belediyelerin kendi öz varlıkları ile yapmış oldukları hizmetlerle belediyelerin temel hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü, hatta festivalin bile yapıldığını, kapıda konservatuarlı gençlerin bizi müzikle karşıladığını büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 5 yılın sonunda el birliği, güç birliği ile Süleymanpaşa bir daha, bir başka belediyeye geçmemek üzere sosyal belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin en iyi örneklerini vereceğine yürekten inanıyoruz. Şu an elimizde olmayan iki belediyemizi de alarak Tekirdağ'da firesiz bir şekilde geleceğe hep birlikte adım atmak istiyoruz. Süleymanpaşa ve Tekirdağ Belediye Başkanlarımızın ceplerinde birer tane anahtar var. Bu anahtarlar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün partisinin yeniden iktidar yapabilmenin anahtarları."