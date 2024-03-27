CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Emniyet ve Jandarma Personeli ile İftar Programında Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Vali Işın, güvenlik güçlerine vatandaşın can ve mal güvenliği için gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Ramazan ayının suç oranlarında gözle görülür bir düşüş sağladığını belirten Vali Işın, bu durumu inceleyerek paylaşacaklarını söyledi. Programa Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı da katıldı.