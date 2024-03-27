CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, tiyatroların sansüre uğramadığı, perde kapatmadığı, engellenmediği, baskı görmediği günlere ulaşabilmesi dileğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

27.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tiyatrolarımızın sansüre uğramadığı, perde kapatmadığı, engellenmediği, baskı görmediği günlere ulaşabilmesi dileğiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı - Son Dakika

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