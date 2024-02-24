CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berat Kandili\'ni Kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."