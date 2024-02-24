CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berat Kandili'ni Kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berat Kandili'ni Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berat Kandili\'ni Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladığını belirterek, bu mübarek günün dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi.

24.02.2024 21:25  Güncelleme: 21:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel Berat Kandili'ni Kutladı - Son Dakika

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