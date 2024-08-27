CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Biz Biriz Beraberiz

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(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Eylül'de başlayacak tüzük kurultayıyla ilgili "Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma. Biz biriz beraberiz, kararlıyız hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısında partisinin 4 Eylül'de başlayacak tüzük kurultayına ilişkin mesajlar verdi. Kurultay salonundan iktidar değişikliği bekleyenlerin inançlı bir ses yükselteceklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"O salondan Türkiye'ye bir iktidar umudu, bir iktidar değişikliği bekleyen Türkiye'ye bu konuda kararlı özgüvenli inançlı bir ses yükseltecek olduklarını görmüyorlar. Birileri bekliyor ki tartışacağız, birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle yağma. Biz biriz beraberiz, kararlıyız hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz."

(Sürecek)