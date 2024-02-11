CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Belediyesi'ne ait ofise yapılan saldırıya ilişkin "Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.
"KUNDAKLAMA GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUM"
CHP lideri Özel, Kırklareli Belediyesi'ne ait çalışma ofisine yapılan kundaklama girişimine X hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özel şu paylaşımı yaptı:
"Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz."
Kırıklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise kundaklanma girişimine dair X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"BİZ SONUNA KADAR SAKİN KALMAYA, İTİDALLİ DAVRANMAYA VE ETRAFIMIZI SAĞDUYUYA ÇAĞIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
"Dün gece yarısı 00: 30 sıralarında belediyemiz bünyesinde ana bina haricinde çalışan bir ofisimiz (reklam ve baskı merkezimizin de içinde olduğu) kundaklanmak istendi. Olaya anında itfaiyemiz ve polisimiz müdahale ederek hem yangın söndürüldü hem de saldırgan bir kişi yakalandı. Olayla ilgilenen ve hemen yanımıza gelen başta Sayın Valimiz Birol Ekici ve İl Emniyet Müdürümüz Sinan Çamuroğlu olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki hiçbir çalışanımız bu saldırıdan zarar görmedi. Ortamı germek isteyen, bir yerlere saldırılar başlatan kim varsa ona da, onun hedefine de lanet olsun! Biz sonuna kadar sakin kalmaya, itidalli davranmaya ve etrafımızı sağduyuya çağırmaya devam edeceğiz."
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Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kırklareli Belediyesi'ne yapılan saldırıya tepki - Son Dakika
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