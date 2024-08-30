CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin mesaj paylaştı

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye edilmesine ilişkin mesaj paylaştı. Özel, "Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin resmi X hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi. Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir. Hiçbir yurttaşımızın ifadeleri ve düşünceleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmayacağı gerçek bir demokrasiyi biz kuracağız."