CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Kınandı

(ANKARA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan bu alçakça ve adice saldırıyı kınıyor, Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim Genel Başkanlarımız bu ucuz tezgahlarla korkutulamaz, sindirilemez. Sayın Özgür Özel, her zaman doğru bildiği yolda, bir adım geri atmadan, bir santim eğilmeden, bir kelime eksik söylemeden mücadelesine devam eder" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından salondan ayrılırken S.T. tarafından fiziki saldırıya uğradı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuya tepki göstererek ve Özel'i etiketleyerek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan bu alçakça ve adice saldırıyı kınıyor, Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim Genel Başkanlarımız bu ucuz tezgahlarla korkutulamaz, sindirilemez. Sayın Özgür Özel, her zaman doğru bildiği yolda, bir adım geri atmadan, bir santim eğilmeden, bir kelime eksik söylemeden mücadelesine devam eder. Yanındayız."