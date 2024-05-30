CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür mektubu yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür mektubu yazdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür mektubu yazdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İrlanda Başbakanı Simon Harris'e birer mektup yazarak, Filistin devletini tanıma kararlarından dolayı teşekkür etti. Özel, mektubunda, Filistin devletinin tanınmasının bölgede kalıcı bir barışa yönelik güçlü bir kararlılık olduğunu vurguladı ve diğer ülkelerin de bu örnek adımı takip etmelerini umduğunu belirtti.

30.05.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin devletini resmen tanıyan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İrlanda Başbakanı Simon Harris'e birer mektup yazarak, kararlarından dolayı kutladı. Özel mektubunda, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, Filistin devletini tanıma kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır" dedi.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i devlet olarak tanıdı. CHP lideri Özel, Filistin'i devlet olarak tanıyan üç ülkenin başbakanlarına birer mektup yazarak, kararlarından dolayı teşekkür etti.

Özel, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, Filistin devletini tanıma kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Bu vesileyle sizi ve Hükümetinizi kutluyor ve bölgede kalıcı bir barışa yönelik güçlü kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyorum. Kasım ayında, Genel Başkanlığa seçilmemden hemen sonra, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması için sosyal demokrat ve sosyalist siyasi dostlarımıza çağrıda bulunmuş, İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmaya tek uygulanabilir çözüm olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurgulamıştım. Sizin gibi cesur ve adil bir karara, özellikle de üç Batı Avrupa demokrasisinden aynı anda tanıklık etmek, küresel anlamda barış ve adaletten yana olan hepimizi cesaretlendirmiştir. Diğer ülkelerin de sizin bu örnek adımınızı takip etmelerinin yolunu açtığınıza yürekten inanıyorum. Özellikle de İsrail Hükümeti'nin Refah'taki çadır kampa yapılan ve çok sayıda masumun hayatını kaybettiği son vahşi saldırıda gördüğümüz üzere etnik temizlik sınırlarını aştığı bir dönemde, uluslararası toplumun gösterdiğiniz kararlılığa ihtiyaç duyduğu açıktır."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Filistin, İspanya, Norveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür mektubu yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:18:21. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür mektubu yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement