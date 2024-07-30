CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklamalarda Bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirerek Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

30.07.2024 05:48  Güncelleme: 05:52
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DUYGU NİL ÖZER

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, "Teklifin açıkça Anayasa'ya aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden Anayasa Mahkemesi ile ilgili süreci hep birlikte değerlendirip, Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceğiz. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 224 hayır oyuna karşı 275 oyla kabul edildi. Genel Kurul çıkışında bundan sonraki süreçte CHP'nin atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Halk sağlığı açısından çok büyük bir risk alındı"

"Öncelikle teklifin açıkça Anayasa'ya aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden Anayasa Mahkemesi ile ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli ve özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk sağlığı açısından çok büyük bir risk alındı. Hepsini değerlendirip Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını dört buçuk yıldır uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz. Ben özellikle buna itiraz eden herkese, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çok teşekkür ediyorum.

"Muhalefetin gayretiyle geri adım atıldı"

Hatta çok yaşanmayan bir şey olacak biz sabah 4'te bir kapalı grup toplantısı yapacağız. Çok uzun sürmeyecek ama grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyorlar. Bu yasa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekillerinin, yönetiminin ve tüm milletvekillerimizin üstün gayretleri ve kararlığı olmasaydı ötanazi olarak geçip gitmişti. O kararlılıkla geldiler. Buradaki muhalefet toplumsal duyarlılık ile birleşti ve bir sürü geri adım atıldı. Yasa yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hali katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı bunu görmek lazım. Şimdi grubumuza bir teşekkür konuşması yapmak ve milletvekillerinin tatili olmaz yaz çalışmaları olur. Bu yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapmak için kapalı grup toplantısına geçiyoruz. CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin gel katliam yap' çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır."

Kaynak: ANKA

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