19:25 • •
19:18 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık•
19:14 • •
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i ölümünün 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ocak 2007'de hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem için anma mesajı yayınladı. Özel'in bugün X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i ölümünün 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Cem'i anma mesajı yayınladı - Son Dakika