CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile ticareti durdurarak Filistin'e sahip çıkılmasını istedi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile ticareti durdurarak Filistin'e sahip çıkılmasını istedi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'deki kanın, gözyaşının durması için acil ateşkes çağrısını yineledi. Ayrıca, İsrail ile ticaretin durdurulması gerektiğini belirterek, Filistin'e sahip çıkılmasını istedi.

17.03.2024 20:37
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Haber: MERVE GÜVEN/ Kamera: ONUR BİNGÖL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'deki kanın, gözyaşının durması için acil ateşkes çağrısını yineledi, "Buradan bir çağrımız da Erdoğan'adır. Sayın Cumhurbaşkanı akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, evlatlarınızın yakınları, yandaşlarınız hala İsrail ile deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez. Kan durmaz. İsrail ile ticareti durdurun, Filistin'e sahip çıkın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutları'nda İftar Programı'na katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir iftar programı için buradayız. Bugün ikisi Osmaniye'de, dördü Adana'da olmak üzere altı siyasi programda konuştum. Burada iftar sofrasından önce siyaset konuşacak değilim. Öncelikle Ramazanınız kutlu olsun, mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlısı ile bayrama hep birlikte ulaşmamızı nasip etsin. Burası Yüreğir. Ben bugün Osmaniye, Düziçi, Ceyhan, Seyhan ve sonra ardından sevgili Zeydan Karalar'ın aday tanıtımı için Çukurova'da bulundum. Şimdi Yüreğir'e geldik. Siyaset için değil ama siyasi görüşüne göre kimseyi ayırmadan. Kürt demeden, Türk demeden, Laz demeden, Çerkez demeden, Alevi demeden, Sünni demeden. Yüreğir'in yoksuluna, emeklisine, emekçisine sahip çıkacak, benim geçmiş dönemlerde birlikte milletvekilliği yaptığım, eli bol, gönlü bol, yüce gönüllü, Yüreğir'in, Adana'nın sevdalısı bir kardeşimin, Ali Demirçalı'nın bugün misafiriyiz. Bugün Ali Demirçalı'ya CHP'lilerden değil bütün Adanalılardan, Adana'daki her siyasi görüşten insandan oy istiyorum ki Ali Demirçalı'nın bir makam, mevki, arabaya, bir maaşa ihtiyacı yok. Onun alma değil verme zamanı. Yüreğir'in yoksuluna, kimsesizine sahip çıkma zamanı. Eğer siz Ali Demirçalı'ya bu görevi verirseniz, bu Ali Demirçalı'nın iki omzu var. Bir omzunda böyle Zeydan Karalar'ın bir eli duracak. Bir omzunda da Genel Başkanı Özgür Özel'in eli duracak.

"İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURUN, FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKIN"

Ramazan sadece aç ve susuz kalmak değil iyi ahlak demek, güzel konuşmak demek. Sadece ağzın orucu değil dilin, kulağın, kalbin, zihnin orucu var. Dilin orucu kötü söz söylememektir. Kulağın orucu kötü konuşulanı duymamak, dedikoduya kulak vermemek, yalana inanmamak, iftiraya kanmamaktır. Zihnin orucu iyi şeyler düşünmek, hayal etmek, kem düşünceye asla fırsat vermemektir. Kalbin orucu ise kalbin dayanmayacağı kötülüklere karşı sessiz kalmamaktır. Bugün Filistin'de İsrail'e Hamas'ın yaptığı bir saldırıdan sonra Filistin maalesef İsrail'in saldırısı, devlet terörü altında ezilmektedir. Batı Şeria, Ramallah'da zulüm vardır. CHP olarak üçüncü Genel Başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Onun rahmetli Yaser Arafat ile dostluğunun başladığı noktadayız. Filistin halkının yanında, Filistin'deki barışın, özgür Filistin'in savunucusuyuz. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Bugün için Filistin'deki kanın, gözyaşını durması için acil ateşkes çağrımızı tekrar ediyoruz. Buradan bir çağrımız da Recep Tayyip Erdoğan'adır. Sayın Cumhurbaşkanı akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, evlatlarınızın yakıları, yandaşlarınız hala İsrail ile deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez. Kan durmaz. İsrail ile ticareti durdurun, Filistin'e sahip çıkın. Adana'dan çağrımız budur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile ticareti durdurarak Filistin\'e sahip çıkılmasını istedi
Kaynak: ANKA

Filistin, İsrail, Adana, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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