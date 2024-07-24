CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması\'nın 101. yıl dönümünde İsmet İnönü\'yü anma mesajı paylaştı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bağımsızlığımızı dünyaya tescil ettiren diplomatik zaferimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde Lozan kahramanımız, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından açıklama yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bağımsızlığımızı dünyaya tescil ettiren diplomatik zaferimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde Lozan kahramanımız, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum."