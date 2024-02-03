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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak taziyelerini iletti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i telefonla arayarak taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak ablasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

03.02.2024 21:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, ablası Mualla Özen'in yaşamını yitirmesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak taziyelerini iletti - Son Dakika
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