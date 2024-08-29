CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öznur Cüre Girdi'yi Tebrik Etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında dünya rekoru kıran milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik ederek, başarılar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla dünya rekoru kıran milli sporcumuz Öznur Cüre Girdi'yi tebrik ediyor, ilerleyen turlarda kendisine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.