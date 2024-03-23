CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Moskova'daki Terör Saldırısını Lanetledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını lanetledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve masum sivilleri hedef alan terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda ölenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Polis olay yerine gelerek uyarı ateşi açtı ve kaçmaya çalışan iki kişiyi gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki 'Büyük Ankara Mitingi'nde halka seslenecek, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'na katılacak. (Ankara/14.00/İstanbul/19.26)
CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Başalan Mahallesi'nde düzenlediği ziyaret mitinge dönüştü. Özel, halka yeni bir hizmet anlayışının 9 gün sonra başlayacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti.
İstanbul'un Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Yunus Ekibi'nden polis memuru Furkan Bor şehit oldu, Faruk Furkan Keleş yaralandı. Kazada yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.
Milas Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen play-off yarı final ve finallerde başarı göstererek Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
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