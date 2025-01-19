CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi Toplantısına Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına katılmak için Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Partililer ve milletvekilleri tarafından kapıda karşılanan Özel'in yanı sıra, toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile parti meclisi üyeleri katılıyor.Toplantı saat 12.00'de başladı.